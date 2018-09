Así fue como la familia Real llenó al príncipe Harry de felicitaciones por su cumpleaños 34

El Príncipe Harry ha tenido un año muy movido especialmente desde que se casó con Meghan Markle para pasar a ser los nuevos Duques de Sussex.

Pero las celebraciones aún no terminan, ya que el príncipe celebró su cumpleaños número 34 rodeado de buenos deseos.

Como es costumbre, en una serie de dulces homenajes al príncipe Harry, las cuentas oficiales de la familia real compartieron las fotos más adorables con el Príncipe.

Este será el primer cumpleaños que va a pasar con Meghan Markle. El año pasado la pareja tuvo que celebrar unos días antes porque Meghan aún tenía una agenda ocupada para grabar la serie en la que trabajaba, Suits. Apenas en 2016, comenzaba a rumorearse que entre ellos había algo más. Pero ahora que todo es más que oficial y ninguno tiene estilos de vida diferentes ni compromisos por separado nada les ha impedido pasar el día juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meghan & Harry 🇧🇷 (@dukesofsussex) el 15 de Sep de 2018 a las 3:49 PDT

La cuenta de Instagram de Kensington Palace escribió: "¡Gracias a todos por sus amables mensajes en el cumpleaños del Duque de Sussex! #Feliz cumpleañosHRH".

Thank you everyone for your lovely messages on The Duke of Sussex's birthday! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/M80h8fIyzL — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 15, 2018

The Royal Collection Trust, la organización responsable de cuidar a los visitantes de las residencias reales, también publicó sobre el cumpleaños del Príncipe Harry.

Por supuesto, la felicitación de la cuenta oficial de la familia Real no podía faltar.

El comentarista real Omid Scobie publicó un video adorable del príncipe tomado durante su visita a Chile en 2014. En el clip franco, se puede ver al príncipe Harry bailando al "Fuego artificial" de Katy Perry en una guardería. La realeza no se detiene con los movimientos de baile y participa activamente en la rutina. Como Scobie dice de Harry, "¡Feliz cumpleaños para el rey de quedarse atrapado y ser un buen deporte!"

Happy birthday to the king of getting stuck in and being a good sport!

A throwback video I took of Prince Harry during his 2014 Chile visit, dancing to @katyperry at the @FundAmigosJesus daycare centre🌟 pic.twitter.com/LGSNzuExIu — Omid Scobie (@scobie) September 15, 2018

Hace treinta y cuatro años, el 15 de septiembre de 1984, nació un joven príncipe. El hermano menor del Príncipe William, el futuro Rey de Inglaterra, y el segundo y más joven hijo del Príncipe Carlos y Diana, la Princesa de Gales, Harry ha crecido en el ojo público.

También ha sido galardonado con el Premio al Liderazgo Humanitario Distinguido por el Consejo Atlántico en 2012 y la Royal Canadian Legion le otorgó el Premio Fundadores 2018 por su papel en los Juegos Invictus.

El Príncipe recibió de su madre, la Princesa Diana, caridad y un corazón cariñoso, conocido por su caridad y compasión durante su vida.

Harry también fundó los Invictus Games en 2014, que es un evento multideportivo para el personal de servicio armado herido, enfermo o lesionado para tomar parte.

Te recomendamos en video