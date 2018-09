Adamari López fue incitada a consumir drogas durante su infancia ¡Esta fue su respuesta!

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña, Adamari López siempre se ha caracterizado por ser una mujer sincera y sencilla, que se muestra a su público tal y como es, sin nada que esconder.

Es esto lo que probablemente ha conquistado a sus fans y compañeros del espectáculo, pero como toda mujer, siempre existen momento en la vida que son mejor callar.

Para alguien como la boricua de 47 años que se hizo mujer entre estudios de televisión, camerinos, le tocó conocer y vivir en otros países, relacionarse con mucha gente de diferentes culturas y costumbres, era de esperarse que siendo una niña fuese tentada por cosas prohíbidas.

Una de esas etapas sombrías de Ada fue el instante en el que con muy poca edad y experiencia, se enfrentó a una de las interrogantes más temida para los padres y la sociedad: '¿quieres drogas?'.

"Recuerdo claramente que de chiquita me ofrecieron droga, y recuerdo, dentro de mi inocencia, haber dicho que no… Me dijeron: “¿Tú estás segura?”… y les dije: “sí, estoy segura”.", confesó Ada recientemente en una entrevista para EL Diario de NY.

La rubia recuerda con orgullo que en por esos años, era una joven inocente pero ya sentía la prudencia suficiente como para saber qué era lo mejor para ella, y lo que no.

"Había gente de todo sitio y veían y ofrecían. No recuerdo que nadie más me haya querido meter en algo que yo no hubiese querido, era la nena de todo ese grupo…. Situaciones a las que me enfrenté más adolescente, pero yo no fumé, no bebí…", afirma la presentadora de Telemundo.