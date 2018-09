¡Ya creció! Así se ve ahora la hija de Kristen Stewart en 'Twilight'

Ya pasó una década desde que toda una generación sucumbió al universo de vampiros y romance de la saga 'Twilight'. Protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson, film tras film se convertía en un éxito de taquilla, pero dentro de su trama, una pequeña niña se robó el corazón de la audiencia, era la hija de los protagonistas, Bella y Edward. Se trataba de la joven actriz Mackenzie Foy, de tan solo 11 años cuando hizo su primera aprición en la saga.

Foy aparece en las dos últimas entregas de The Twilight Saga: 'Breaking Dawn — Part 1' de 2011 y 'Breaking Dawn — Part 2' de 2012 con el rol de Renesmee. Desde entonces ha tenido una exitosa trayectoria cinematográfica que le ha permitido pasearse por todo tipo de personajes, como en el 2013 cuando se sumó al elenco del clásico de terror 'The Conjuring' con el papel de Cindy Perron. En 2014 la vimos en el rol de Murphy Cooper en la aclamada cinta 'Interstellar' donde era la hija de Matthew McConaughey.

The final trailer for Disney's live-action film "The Nutcracker and the Four Realms" is here! Featuring the instantly recognizable music from the ballet and starring Mackenzie Foy, Keira Knightley and Helen Mirren. pic.twitter.com/PuQBDtIMa8

— Vogue.fr (@VogueParis) September 5, 2018