El tierno video de la bebé de Inés Gómez Mont que te robará el corazón

María, la séptima hija deInés Gómez Mont, llegó para iluminar la vida la conductora, quien siempre había deseado tener una familia grande.

A través de redes sociales dejó ver detalles de su embarazo y fue en su cuenta de Instagram donde posteó las primeras imágenes de su pequeña hija.

Ahora, a varios meses de haber nacido, Inés sorprendió al compartir un video de María en el que se ve lo grande, sana y hermosa que está.

Los seguidores de la conductora no dudaron en afirmar que la pequeña María es un clon de Bosco, uno de los hijos más grandes de Inés. "No inventes se parece un buen a Bosco, como dos gotas de agua", "Se parece mucho a Bosco", "Idéntica a Bosco", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Luego del nacimiento de su séptimo hijo, la conductora tuvo que tomar una decisión respecto a su vida profesional. A través de una entrevista a una revista, Inés afirmó:

"Un programa del diario me requiere muchísimo tiempo, y con mis hijos, no me permite estar con mis labores de mamá que es mi prioridad. Por eso pedí que fueran los especiales, porque me están dando los especiales y prometí que en enero ya me incorporaría nuevamente".