Matarán a personaje central en la décima y última temporada de 'Modern Family'

'Modern Family' llega a su décima y última temporada este mes, después de posicionarse como la comedia familiar por excelencia de la última década. Con múltiples premios Emmy y Golden Globes, así como nominaciones y reconocimietos, la dinámica de la familia moderna funcionó en ratings, pero ya la historia, necesitaba un cierra que verá luz en 2019.

Aunque el final de 'Modern Family' es inminente, su co-creador, Christopher Lloyd reveló a Entertainment Weekly que la nueva temporada lidiará con la muerte de un personaje central de la familia. Lloyd reveló que la pérdida de éste personaje tendrá repercusiones sentimentales y le dará un giro a la historia hasta su último episodio.

