La verdadera razón por la que Beyoncé y Kim Kardashian no son amigas

Cuando eres una superestrella, la gente asume que también tienes amigos con la misma exposición mundial, pero no siempre es el caso. Analizando a Kim Kardashian y Beyoncé, podemos deducir la razón por la que ambas no son amigas. Aunque en algunos eventos las hayamos visto juntas, todo parece indicar que en cada una de esas ocasiones, eran fotografías preparadas, solicitadas por algún agente de prensa que pedía tener ese tipo de exposición para su representada, claramente es el caso de Kim, ya que Beyoncé no lo necesita,

La razón de la enemistad entre ambas celebridades empezó por Kanye West. El esposo de Kim Kardashian y padre de sus hijos, sumó a su larga lista de comportamientos erráticos, una serie de conductas y declaraciones atacando a Beyoncé con su esposo Jay-Z, durante un fragmento de su tour de San Pablo durante el año 2016. Sin duda algo que no le gustó ni a Beyoncé ni al padre de sus hijos por lo que el distanciamiento empezó a ser más notorio.

Pero más allá de ese episodio que sin duda fue detonante, la gran razón de que ambas no sean amigas, es que realmente son muy diferentes. Mientras que Kim es la estrella de 'Keeping up with the Kardashians' donde su fama radica en compartir toda su vida en las pantallas de televisión y redes sociales, Beyoncé es todo lo contrario. Solo comparte lo necesario y no busca llamar la atención como en el caso de Kim, que claramente es muy notorio.