¡Irreconocible! Así fueron los días de modelo de Kate Middleton con ropa muy sugerente

Parece difícil imaginar a la duquesa Kate Middleton sin sus vestidos de firmas, sus tocados y todo perfectamente cuidado para que se note que es miembro de la realeza, pero lo cierto es que no siempre fue así. Kate Middleton tuvo un pasado un poco sugerente para el gusto de la etiqueta real. Se trata de sus días como modelo que mal que bien, la pusieron en el mapa cuando aún era una desconocida, casualmente un evento donde asistiría el que sería el padre de sus hijos.

Sucedió en un desfile de moda con fines benéficos realizado en el año 2002, allí Kate lució piezas que claramente hoy no usaría, donde mostraba mucha piel y se veía desaliñada. Pero lejos de ser una mala decisión, ese día estaba presente el Príncipe William, y fue tal el impacto que ella produjo en él, que él se atrevió a pedirle una cita, a la que sería su futura esposa. Un reporte de la ABC News, asegura que William logró salir con Kate esa noche y hasta se besaron, muy a pesar de que ella tenía una relación con un chico llamado Rupert Finch.

Revealing piece of history: Kate Middleton's see-through dress from 2002 charity event sells for $125,871 http://apne.ws/e9uLC4 -SB

— The Associated Press (@AP) March 17, 2011