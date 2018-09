¡Imponente! Así llegó Rihanna al evento benéfico que ella organiza cada año

Si hay algo que Rihanna sabe hacer, es sentar precedentes en la alfombra roja y esta sin duda no fue la excepción. Rihanna escogió un imponente traje blanco para la alfombra del 'Diamond Ball 2018' la noche del jueves 13 de septiembre en la Cipriani Wall Street de la ciudad de Nueva York, lugar donde se realiza este evento benéfico que es una iniciativa propia de la cantante de 30 años de edad.

Rihanna at the #DIAMONDBALL wearing Fall 2018 Alexis Mabille Couture. pic.twitter.com/4GsYXX03QO

Este es el cuarto año consecutivo que se realiza el 'Diamond ball' para apoyar a la Fundación Clara Lionel. Un organización creada en honor a sus abuelos Clara y Lionel Braithwaite, dedicada a apoyar los proyectos enfocados a la salud, la educación, el arte y la cultura en zonas de difícil acceso.

.@rihanna has arrived to her fourth annual Diamond Ball.https://t.co/gCWvODIOUA pic.twitter.com/lxIBuRYGkY

— The FADER (@thefader) September 14, 2018