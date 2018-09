Fernanda Figueroa presenta a su nuevo amor tras polémica ruptura con Joche

Hace aproximadamente cuatro meses la modelo Fernanda Figueroa hizo público su quiebre con el argentino José Luis Bibbó, en medio de fuertes polémicas por maltrato.

Pero al parecer todo eso quedó en el olvido, pues la ex "Doble Tentación" se encuentra viviendo un intenso romance junto a un nuevo amor.

Se trata de Roberto, un joven mecánico con quien lleva dos meses de relación oficial. Así lo reveló a AR13, en donde señaló que "lo conozco hace mucho tiempo, casi desde que a llegué a Chile. Lo conocí por Facebook pero nunca lo había visto en persona".

Un enlace que la ha hecho tan feliz, que ella misma confesó que volvió a creer en el amor. "Él es súper bueno conmigo, me apoya full, le gusta hacer las cosas que a mí me gusta hacer, me acompaña al mall, tenemos muchas cosas en común", dijo.

Eso sí, admite que para Ruppert, como le dice la modelo, ha sido difícil enfrentarse a la fama. Sin embargo, tiene la esperanza de que puede adaptarse.

"Se tiene que ir acostumbrando porque lamentablemente me conoció así. Así que si le gusto tiene que aceptarme", señaló.

Algo en lo que Fernanda Figueroa le ha ido ayudando poco a poco. Así, al menos, queda claro con las esporádicas apariciones que tiene en su cuenta de Instagram, en donde ya está siendo conocido.

