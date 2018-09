‘No me voy a poner lo que tú quieras...’: explota Andrea Legarreta contra sus fans

Los ataques a Andrea Legarreta

Andrea Legarreta es sin duda una de las figuras más importantes de la televisión mexicana. Su profesionalismo y entrega, la han puesto al frente de 'Hoy' durante 20 años.

Junto con Galilea Montijo, la conductora se ha convertido en todo un ícono de moda en el programa matutino, demostrando que tiene buen gusto para vestir.

Recientemente Legarreta compartió una imagen en su cuenta de Instagram, luciendo un vestido largo con estampado de colores y la descripción “Alma de hippie”. Sin embargo, su último outfit fue muy criticado por sus seguidores quienes opinaban que se veía "ridícula" y que no era "acorde a su edad".

“Cincuentona ridícula, no te da pena vestirte como tus hijas, por mucha cirugía que uses en la cara y mucho ejercicio se te ve lo vieja en el cuello y en las manos, ubícate vieja ridícula”, escribió una usuaria, mostrando gran desprecio hacia la conductora.

Pero la conductora no se quedó callada

La conductora harta de las críticas por su estilo jovial decidió poner un alto. En todas sus fotografías aparecen estos comentarios en donde la critican por usar ropa demasiado “milennial” para su edad.

“Qué manera de querer fastidiar con los años jajajaja ¿Qué esperas? ¿Que me ponga pantalón ancho de terlenca, blusa nylon, un chal y zapatos mocasines con suela flexible? No lo voy a hacer, si a ti te gusta usar eso, lo respeto, pero no me voy a poner lo que tú quieras. Uso y usaré lo que me gusta más allá de mi edad, porque quiero y puedo y cada quien debe usar lo que quiera, ¿Cómo ves? Gracias bye, respondió enojada.

Al final las mujeres estamos demasiado atadas a las expectativas de los medios y de lo que debemos hacer o no. Si eres alta no debes usar esto, si no eres delgada no te atrevas a disfrutar de esto…etc.

Por ello está bien que la conductora se vista como ella quiere si no está haciéndole daño a nadie.

