La respuesta de Michelle Salas a quien asegura que se sometió a una cirugía estética

Nadie niega que la mezcla de genes de su mamá Stephanie Salas y su papá, Luis Miguel, hizo de Michelle Salas una mujer con una belleza y un carisma singular. Hoy, es considerada una de las bloggers e influencers más importantes de la red pues lejos de la influencia que pueda tener su famosa familia, tiene un talento único para los negocios y la moda que la han colocado con las mejores marcas.

Si bien poca veces ha hablado sobre asuntos personales, la joven decidió tocar el tema de los arreglos físicos con sus seguidores, desde su cuenta de Instagram. Y es que Michelle fue cuestionada por algunos seguidores sobre el grosor de sus labios, pues creen que se hizo un arreglo estético para agrandarlos.

“He estado leyendo algunos de sus mensajes y muchas seguidoras me dicen, ‘eres muy bonita, no tienes por qué inyectarte la boca’. ¡Señora no me inyecté la boca! Es delineador, puede ver mi boca”, explicó.