5 Tweets de Noah Centineo que demuestran que es el hombre de nuestros sueños

Noah Centineo ha conquistado el corazón de muchas chicas al rededor del mundo y no solo por su interpretación de "Peter" en "Todos los chicos de los que me enamoré", ya que basta con darse una vuelta por su Twitter para comprobar que en realidad es el chico de nuestros sueños.

Nueva Mujer Rihanna destronó a Victoria´s Secret con su desfile de lencería inclusivo Rihanna celebró su primer desfile de lencería en la semana de la moda en Nueva York y le demostró al mundo cómo se enaltece al cuerpo femenino.

Y es que tan solo leyendo sus mensajes, podemos darnos cuenta de que es un romántico en la vida real tanto como en la ficción.

Let’s fight your demons with mine — Noah centineo (@noahcent) August 29, 2018

"Vamos a combatir tus demonios con los míos."

Noah Centineo

Y sabe apreciar el verdadero valor de la amistad

When I’m in work mode and need to be alone my friends support me. There’s no shaming for leaving early or not showing up at all. Find you a friend group that doesn’t just allow growth but encourages it. — Noah centineo (@noahcent) August 28, 2018

"Cuando estoy ocupado trabajando y necesito estar solo, mis amigos me apoyan. No me avergüenzan por irme temprano o por no poder salir. Encuentra un grupo que te ayude a crecer."

No teme mostrar sus sentimientos.

If you can get me out my feels then you’ll have me in my feels forever — Noah centineo (@noahcent) August 29, 2018

"Si puedes hacerme sonreír, tendrás mi corazón por siempre"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noah Centineo (@ncentineo) el 8 Sep, 2018 a las 1:58 PDT

Y siempre procura impartir su sabiduría entre sus seguidores.

My mom says we’re like the sun and the moon. Just because two forces are great doesn’t mean they belong together. The rhythm of the world is great because they are in their own orbit. — Noah centineo (@noahcent) August 26, 2018

"Mi madre dice que somos como la Luna y el Sol, solo por que dos fuerzas son increíbles, no significa que deben estar juntas. El ritmo del mundo es genial por que cada uno está en su propia órbita."

Además de su gran sentido del humor.

There is a child on this plane who has been ripping apart his vocal chords for the past 45 minutes nonstop. Why? I’m not sure, but I am starting a petition for ejector seats on airplanes. — Noah centineo (@noahcent) September 7, 2018

"Un niño en este avión ha estado desgarrando sus cuerdas vocales por 45 minutos, ¿Por qué? No estoy seguro, pero estoy comenzando una petición para asientos eyectores en los aviones."

Te recomendamos en video: