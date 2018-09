¡No se calló nada! Marc Anthony condena gestión de Trump ante crisis en Puerto Rico

A pocos días de conmemorarse el primer aniversario de la devastación que dejó el huracán María en Puerto Rico, el salsero Marc Anthony alzó su voz pero esta vez para reclamar en nombre del pueblo de la isla.

El boricua no pudo contenerse y recurrió a sus redes sociales para expresar su indignación ante las recientes declaraciones del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, quien calificó la respuesta de su administración para con los afectados en la isla de 'exitosa'.

El intérprete de 'Valió la pena' acusó contundentemente al magnate de no haber brindado la ayuda prometida a su país y a su gente.

Lo hizo a través de Twitter, por ser el canal más usado por el magnate, lo replicó en sus demás cuentas personales.

Mr. President: How the FUCK is a reported death toll of 2,975 Americans in Puerto Rico (that's right, AMERICANS!) an "incredible, unsung success"?

You promised to clean the swamp but instead made it a cesspool. Disgusting. These lives are in your hands.

