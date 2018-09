Natalia Téllez reveló sus cuáles son sus condiciones para ser madre

La conductora de "Hoy", Natalia Téllez confesó que su mayor miedo en la vida es ser madre y conmovió a sus compañeras durante la transmisión en vivo del programa "Netas divinas".

Durante una plática que mantenían las conductoras, Natalia reveló que a pesar de desear ser madre, tiene miedo de vivir esta etapa debido a que ella perdió a su mamá a muy temprana edad a causa del cáncer, por lo que antes de decidir enfrentarse a este reto, tendría que cumplir algunas condiciones.

“Me da miedo, y supongo que es porque perdí a mi mamá muy joven y literal mi familia se disolvió, una mamá es todo, es la raíz. Creo que ahí me quedó una idea de que es más fácil si vas por la vida sola; si soy independiente y si estoy bien no necesito de nadie y así nadie me lastima”