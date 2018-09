¿Marketing? La salida de Henry Cavill de 'Superman' podría ser un truco publicitario

A tan solo horas de haber anunciado que Henry Cavill ya no interpretaría más a 'Superman', nuevos detalles emergen sobre este drama que ahora podría tener un giro publicitario según un nuevo informe del portal TMZ. Todo podría indicar que Henry Cavill y el supuesto drama salarial para seguir interpretando a Superman no son del todo reales, según el portal de noticias de celebridades y entretenimiento, han denominado esto como un "conflicto inventado", pues están buscando solo centimetraje de prensa.

This latest report claims that HENRY CAVILL's SUPERMAN feud with WB is totally fake! https://t.co/TED9zsn90A pic.twitter.com/lEUii5Xn1G — ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) September 13, 2018

Apenas fue este martes 12 de septiembre que se reveló que Henry aparentemente salía del proyecto cinematográfico de 'Superman' después de haber dado vida al personaje en tres films diferentes. Todo esto luego de que se revelara que la agencia que representa al actor y Warner Bros, casa productora de la saga, no pudieran llegar a un acuerdo salarial justo para que 'Superman' hiciera un cameo en el próximo film de 'Shazam' programado para 2019.

You can't be out as Superman if there's no Superman movie being planned. pic.twitter.com/mQ60Q79t3t — Jeremy Conrad (@ManaByte) September 13, 2018

Una vez filtrada la noticia, fue el propio Henry el que publicó una especie de video con mensaje encriptado, donde no aclara si sigue o no con el personaje de Superman. Según TMZ, no existe una película de Superman en proceso, por ende no ha habido una discusión real sobre el futuro del papel.