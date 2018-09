Manager de Justin Bieber reveló que el cantante pudo haber muerto intoxicado

Si miramos en retrospectiva, podemos darnos cuenta el momento exacto en el que la carrera de Justin Bieber despegó, pasó de ser una estrella juvenil o una super estrella global. Éxitos como 'What do you mean?' o 'Sorry' lo posicionaron en la cima del mundo pero fue justo ahí donde su integridad física era más vulnerable. Años después, su manager Scooter Braun, hizo una revelación a través del podcast 'The Red Pill' de Van Lathan y hablando sobre la vida de Justin Bieber, y cómo siempre se existía la preocupación de su repentina muerte cuando apenas tenía 24 años.

"La verdad es que siempre pensé que iba a morir. Pensé que se iría a dormir una noche y tendría tantas sustancias en su sistema que no se despertaría a la mañana siguiente. Hubo un momento en el que me iba a dormir, casi todas las noches, pensando que como él tenía el dinero suficiente para volar lejos de mí, y estaba preocupado cada noche de que iba a perderlo".

Pero afortunadamente esa fase pasó y el mismo manager cuenta como sobrelleva ahora las cosas el nuevo Justin:

"Creo que hizo una elección consciente para sí mismo de cambiar. No fue hasta que un día se despertó y dijo: 'Oye, necesito hablar contigo. No quiero ser más esta persona'. Él solo tomó la decisión de cambiar y realmente poner eso en acción. El resultado es en quién se ha convertido hoy y estoy muy orgulloso de él"