La hermana de Thalía arremete contra famosa conductora de Televisa y la llama maleducada

Recientemente Laura Zapata visitó la nueva apuesta de Televisa Intrusos. Una versión de Ventaneando, pero, lo conducen Maca Carriedo, Juan José Origel, Aurora Valle y Martha Figueroa

Durante su entrevista la joven Carriedo realizó varias caras con evidente desagrado hacia la media hermana de Thalía. Aunque todos la escuchaban con gran interés ésta no pudo contener su risa sarcástica ante los comentarios de Laura.

La famosa Zapata no se había dado cuenta del trato que le dieron hasta que vio los comentarios de sus usuarios. Por lo tanto decidió atacarla a través de redes sociales.

“¡Pobre! no la educaron y al parecer se puso sacos de no sé qué ya veré la repetición … no todos tenemos las mismas oportunidades!”, escribió enojada.