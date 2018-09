La nueva y más oscura versión de 'Sabrina, la bruja adolescente' ya tiene trailer ¡Míralo aquí!

La nueva versión de aquella bruja adolescente que conocimos a finales de los 90s regresará en 2018 ahora como 'Chilling Adventures of Sabrina', una nueva versión de 'Sabrina the Teenage Witch' que ahora nos contará la historia desde otra perspectiva, mucho más oscura y escalofriante, así que si esperabas reírte de nuevo, definitivamente no será el caso.

Check out the first trailer for the ‘CHILLING ADVENTURES OF SABRINA’ 🎃 pic.twitter.com/kasPI6anOV — SuperBroMovies (@SuperBroMovies) September 13, 2018

El elenco de esta nueva versión ya ha sido confirmado y estará compuesto por Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis y Ross Lynch, que darán vida a los entrañables personajes que en algún momento conocimos.

En 'Chilling Adventures of Sabrina' nos toparemos con las aventuras de Sabrina, una bruja adolescente envuelta en una oscura historia de adultos que trafican con el horror, el ocultismo y claramente, la brujería. Tendrá una línea similar a 'Rosemary's Baby' y 'The Exorcist', en esta adaptación veremos como Sabrina lucha por reconciliarse con sus dos polos opuestos, su mitad bruja y su mitad mortal, tood esto mientras se enfrenta a las fuerzas malvadas y muy escalofriantes que la amenazan tanto a ella, como a su familia y su entorno de amigos con los que solo comparte de día, cuando la magia no puede atacarlos.

La fecha de estreno de esta nueva serie será en Netflix el próximo 26 de octubre de 2018.