¿Kim o Kourtney? Khloé Kardashian revela a quien le dejaría su hija si le pasara algo

La nueva temporada de 'Keeping up with the Kardashians' sigue teniendo momentos muy reveladores y uno de ellos ha sido protagonizado por la propia Khloe Kardashian. La mayor del clan Kardashian le reveló a sus hermanas Kim y Kourtney, cual de ellas considera como la candidata perfecta para ser la tutora legal de su pequeña hija True, si en algún escenario inesperado, Khloe llegara a faltar. Esto es lo que comentó en el nuevo clip promocional de la serie, cuando aún estaba embarazada:

"Aún no puedo hacer ni decir nada oficial hasta después de que nazca la bebé, pero probablemente escogería a Kim como tutora legal si, Dios no lo quiera, me sucede algo. Solo porque no conozco mi estilo de crianza hasta que tenga un bebé, pero ya puedo imaginar cómo será mi estilo de crianza, creo que será más como el de Kim, mucho más estricto"

Esta revelación, de inmediato produjo una reacción a Kourtney, pues ella no quedaría por fuera de esta decisión:

"¿Adivina qué? No tienes que darme una explicación. Tengo tres hijos y estoy bastante ocupada con ellos. Quiero decir, estoy un poco decepcionada que no sea yo tu elegida, pero sinceramente, no sabes cuál es tu estilo de crianza hasta que tienes hijos"