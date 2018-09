Esposa de Arturo Vidal aviva los rumores sobre su separación con duro mensaje

Los rumores sobre la separación de Arturo Vidal y su esposa María Teresa Matus suenan cada vez más fuerte, especialmente luego de que "Primer Plano" asegurara que la pareja no se encuentra en su mejor momento.

Incluso, el futbolista fue vinculado con Besty Camino, con quien al parecer tendría una cercana relación. Sin embargo, ninguno de los involucrados ha dicho algo al respecto.

Un caso muy distinto al de "Marité", quien publicó unos sospechosos mensajes en su cuenta de Instagram, dando a entender que está pasando por un cambio en su vida.

"Cuando te menosprecien, no pagues igual, simplemente sé amable y sigue adelante. Que la educación y el respeto son armas letales para la gente ignorante", dijo en un comentario.

"Un día te das cuenta que ya no quieres las mismas cosas, ya no darías todo por ciertas personas, ya no tienes esos pensamientos que te consumían. Quizás eres un poco más libre", agregó.

Pero si bien no se refiere directamente a un quiebre, sí da cuenta de una transformación.

