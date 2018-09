El nuevo logro de Daniella Chávez: protagonizó campaña para reconocida marca de ropa

"Estoy feliz. Por fin trabajo para una marca de ropa". Esas fueron las palabras de Daniella Chávez, la conejita Playboy chilena que por estos días goza de una gran fama a nivel internacional.

Y no es para menos, pues la modelo fue escogida para protagonizar la nueva campaña de la marca Guess en Brasil. Así lo confirmó Las Últimas Noticias, en donde explicó que "afuera de Chile saben que puedo hacer otras cosas. Que soy capaz de representar una marca".

"Acá no me discriminan como en mi país", dijo, aludiendo a la serie de polémicas que protagonizó en el pasado. Una de las más recordadas, fue el encontrón que tuvo con Yerko Puchento en "Vértigo". Sin embargo, no es la única, pues la modelo ha sido foco de constantes críticas por parte de los chilenos.

"En Chile la gente encasilla y hace juicios de moral", afirmó. "Es un país lleno de prejuicios, donde hasta las mujeres son machistas. Y como son ellas también las que manejan el rubro vestuario, para mí es más difícil", añadió.

Pero su logro no es nada nuevo en su carrera, pues Daniella Chávez ha formado parte de otras campañas en el mundo. "Afuera llevo un par de años haciendo campañas para productos y accesorios para autos", dijo.

"He promocionado productos para España, Inglaterra, Estados Unidos, México y Colombia", contó. "En mayo hice unas fotos para Guess Estados Unidos. Ahora me llamaron y me dijeron que quería que hiciera una campaña para potenciar la marca en Brasil, que es el segundo país en donde más tengo seguidores en Instagram".

Y algo de esto se ha visto en la red social, en donde publicó algunos videos y fotografías de las sesiones en las que participó.

