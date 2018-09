Así reaccionaron las famosas colombianas al caso de Eileen Moreno

View this post on Instagram

Ella es @eileenmorenoact he tenido el placer de trabajar con ella y hoy me uno a su llamado, no puede ser que sigamos callando tantos maltratos, ni los gritos, ni la ofensas, ni los golpes, ningún tipo de maltrato debe ser permiso JAMÁS contra ningún ser en este caso una mujer … basta de una sociedad que ve y calla que no apoya y que no se mete para no generar controversia o meterse en problemas, NO MÁS #niunamas #SitocanaunaTocanatodas #yosidenuncio Lo más justo es que enfrentes tus errores @alejandrogarciaactor