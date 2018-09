Aaron Paul regresa a la televisión con personaje principal en 'Westworld'

Una grandiosa noticia para los fanáticos de 'Breaking bad' que ya extrañaban a Aaron Paul en sus pantallas, y es que el actor se ha unido de manera oficial al elenco de la próxima temporada del mega éxito de HBO 'Westworld'. Aunque aún no se sabe con exactitud el rol que interpretará el actor, un primer reporte confirmado por el portal 'Deadline' asegura que formará parte del elenco como actor regular y no como invitado.

We're excited to hear Aaron Paul is joining the cast of #Westworld Season 3. Would you rather see him as a host or on the Delos board? https://t.co/hB27si7ejZ pic.twitter.com/Dk5Pgp5lhX

— IMDb (@IMDb) September 13, 2018