Leandro Penna revela la verdadera razón por la que terminó su relación con Lisandra Silva

Desde que terminaron su relación, poco y nada se ha sabido de las razones que llevaron a Leandro Penna y Lisandra Silva a separarse.

Eso hasta ahora, pues luego de semanas de silencio, el ex "Doble Tentación" decidió hablar y contó la verdad sobre los conflictos que tenían como pareja.

Según comentó a AR13, en su relación con Lisandra todo sucedió muy rápido. "Ella no venía con una relación hace mucho tiempo. Ella venía con otro hábito, ella estaba soltera entonces hacía lo que ella quería", dijo.

"Salimos del reality y comenzamos a vivir una vida de casados. De un día para otro nos casamos, teníamos perro, todo esto sin estar casados", explicó.

Por eso, detalló Leandro, una de las principales razones que los llevaron a la crisis fue la rutina. "Los dos nos terminamos cansando, la rutina nos cansó. Trabajábamos juntos, vivíamos juntos, era todo juntos", señaló.

Una situación que empeoró después del soñado viaje que hicieron a la Polinesia Francesa. "El viaje fue genial (…) pero volvimos de allá y yo me puse full con mis cosas porque dejé mucho pendiente", dijo.

"Ella pensó que yo la estaba dejando de lado, la relación se enfrió un poco pero no porque no la amaba o porque la engañé o algo así, yo jamás la engañaría. Ella me veía cada vez más lejano pero yo soy así. En mi familia somos así, cuando nos proponemos algo no vemos nada más", admitió.

Pero después de que la modelo viajó a Europa, todo cambió definitivamente. "Yo ya sabía que ella estaba con este tema, estábamos medios agotados, pero nada de peleas ni discusiones. No me lo esperaba de la forma que fue", comentó.

Eso sí, no todo fue tristeza, pues reconoce que "desde que se terminó la relación, para atrás, viví los mejores años de mi vida junto a Lisandra".

Un quiebre que dejó más de un asunto pendiente. "Yo quería formar una familia y por ahí ella me jodía con 'el anillo pa’ cuando' pero era como una joda aunque en el fondo era lo que ella quería, como yo también lo quería", admitió.

