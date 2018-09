Jacky Bracamontes rompió el silencio sobre las supuestas infidelidades de su esposo

La conductora y ex reina de belleza Jacky Bracamontes al fin rompió el silencio y habló sobre las supuestas infidelidades de su esposo Martín Fuentes, quién fue captado rodeado de mujeres a los pocos días de que Jacky había dado a luz a su tercera hija, lo que provocó los rumores de supuestas infidelidades.

Durante su participación en el programa por Internet de Adela Micha, Jacky Bracamontes respondió a dichos rumores confesando que una parte de lo que se mostró fue verdad.

“No todo lo que dicen las revistas es cierto, hay cosas que se platican y se aclaran en pareja… No digo que lo que dicen no tenga algo de verdad, pero no todo y menos como lo ponen ahí."