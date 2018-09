¡Sorprendente! Kim Kardashian confesó que llora todos los días porque odia su trasero

Kim Kardashian es una de las mujeres más envidiadas por sus marcados atributos, uno de ellos su trasero.

Pero, nadie imaginaría lo que confesó Kim en un episodio del reality Keeping Up with the Kardashians sobre su admirado atributo.

La estrella de 37 años, reveló cómo se siente con respecto a su "enorme" trasero, y resulta que ¡no le gusta!.

Kim, Kris, Kourtney y Khloé se encontraban en el patio de la casa cuando Kourtney comenzó a bromear con el famoso trasero de su hermana. "Kim, cuando te sientas tu trasero parece tan grande", le dijo Kourtney.

A lo que su madre Kris respondió "Kourtney ese comentario no es nada agradable”.

Kourtney sorprendida se defendió diciendo "a ella le gusta tener un gran trasero, no estoy diciendo nada ofensivo".

Y fue el momento en el que Kim sorprendió a todos diciendo "¡No, no! Lloro sobre eso todos los días".

Algo que nadie imaginaría pues la estrella muestra constantemente fotos en las que se ve su gran atributo sin ningún problema.

Recientemente la estrella mostró su trasero en la campaña Yeezy de su esposo Kanye West, en la que estaba acostada en una cama con una correa y zapatillas Yeezy.

