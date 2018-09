Esta actriz de Hollywood confesó que fue abusada sexualmente por su padrastro cuando era niña

Sally Field se abrió en una entrevista reciente con el New York Times sobre su nueva memoria "In Pieces", en la que describió el abuso sexual que experimentó por parte de su padrastro.

La actriz ganadora del Oscar en dos ocasiones dijo que cuando tenía 14 años, su padrastro, el especialista en dobles Jock "Jocko" Mahoney, llamaba a Field a su habitación cuando estaba solo.

"Lo sabía", escribió en sus memorias, según el New York Times. "Me sentía a la vez una niña, indefensa y no una niña poderosa. Esto era poder. Y yo lo poseí. Pero yo quería ser una niña, y aún así”.

Según el NYT, que publicó la entrevista el martes, la madre de Field, Margaret, solicitó el divorcio de su padre, Richard, en 1951, y se volvió a casar con Mahoney en 1952. La pareja se divorció en 1968, y Mahoney murió en 1989.

Sin embargo, no fue hasta después de que Field, ahora con 71 años, fuera elegida en la película de 2012 "Lincoln", que le contó a su madre sobre su padrastro.

En sus memorias y en la entrevista del NYT, Field también recordó otras instancias de abuso. Según la actriz, en 1968 se despertó para encontrar al músico Jimmy Webb "encima de mí, mezclando otra melodía", escribió Field en su libro, según el New York Times.

Field notó que no creía que Webb tuviera "intenciones maliciosas, sentí que estaba loco", le dijo a la tienda. En respuesta, Webb le dijo al NYT que tenía "gran respeto" por Field.

"Me están pidiendo que responda a un pasaje de un libro que los editores se niegan a dejarme leer, incluso a petición de mi abogado, así que todo lo que puedo hacer es contar mis recuerdos de salir con Sally en la década de 1960", dijo. "Sally y yo éramos jóvenes y exitosas estrellas en Hollywood. Salimos y hicimos lo que hacía 22 años a fines de los '60: salíamos, fumamos marihuana, tuvimos relaciones sexuales.

"Tengo grandes recuerdos de nuestros tiempos juntos y gran respeto por Sally, tanto respeto que no escribí sobre ella en mi libro porque no quería empañar su imagen con nuestras historias de drogas y sexo", agregó Webb.

Te recomendamos en video