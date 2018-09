Leandro Penna revela la triste situación que vive desde hace dos años: "He llorado mucho"

A sus 33 años, Leandro Penna se ha impuesto como uno de los personajes de reality más queridos de la televisión chilena. Pero lo que muy pocos saben, es que actualmente el ex "Doble Tentación" enfrenta días muy complicados.

Recordemos que hace sólo unas semanas el modelo anunció su quiebre con la cubana Lisandra Silva, con quien había iniciado una relación el año pasado durante uno de los encierros. Un dolor que se suma al que viene arrastrando por mucho tiempo.

Es que Leandro tiene una hija de 11 años a quien no ha visto en casi dos años. "A mi hija la amo, es lo más importante que yo tengo. Me da mucho dolor, mucha angustia", dijo en conversación con AR13.

"He luchado mucho tiempo para que mi hija conozca a su abuela, a sus primos, a sus tíos… pero me cansé", explicó.

Pero según comentó, la relación con la madre de la pequeña siempre ha sido complicada. Una de las razones es la diferencia de edad que existe entre ambos, ya que Leandro apenas tenía 20 años y ella 29 cuando nació Sofía. Sin embargo, la inexistencia de una relación seria fue el factor determinante para este fracaso.

"No fue nada en mi vida, simplemente hubo un acto y nació mi hija", dijo Leandro Penna sobre la madre de la pequeña.

Y si bien adora a su hija, reconoce que está cansado de dar la pelea para poder disfrutarla como se debe. "¿Hasta cuándo voy a seguir luchando? No es solo luchar contra la madre, hacerle entender que las cosas son más simples. Uno lucha para que sea lo más normal, pero lo que más cansa es la burocracia de los juicios y todos esos quilombos de la jueza", afirmó.

"He llorado mucho, cumplió recién 11 años, me hubiese gustado estar ahí. Yo no quiero ir a buscarla con un policía, hacerle sufrir de esa manera. Hay cosas que me gustaría que fueran diferentes y normales", reconoció.

