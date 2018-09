Khloe Kardashian luce su figura en un sexy bikini a pocos meses de convertirse en madre

Las vacaciones de Khloe Kardashian han mostrado su lado más tierno en familia y también su espectacular cuerpo a pocos meses de dar a luz.

La protagonista de Keeping up with the Kardashians, su novio Tristan Thompson y su bebé True han compartido unos soñados día en la playa.

Khloe compartió con sus fans varias fotografías junto a su bebé. Pero la que ha subido la temperatura en Instagram es una en la que muestra sus curvas de mamá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 6 Sep, 2018 a las 4:29 PDT

La empresaria ha sorprendido con su abdomen súper tonificado en un bikini blanco muy sexy.

Tal parece que a Khloe le sienta de maravilla su papel de madre y se nota en su apariencia.

Luego de defenderse de los comentarios de quienes la señalaban por volver a entrenar tan pronto, Koko demuestra que valió la pena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 7 Sep, 2018 a las 12:16 PDT

Tras lidiar por muchos años con su peso y con su autoestima, Khloe parece haber encontrado el equilibrio en su vida y eso se nota.

Sus fans no han esperado para dejarle comentarios positivos y halagar su figura. Su novio Tristan Thompson no ha tenido la misma suerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tristan Thompson (@realtristan13) el 5 Sep, 2018 a las 1:34 PDT

A pesar de que la pareja sigue trabajando en su relación para dejar atrás el escándalo de infidelidad de Thompson, los fanáticos de Khloe no olvidan.

Algunos usuarios han dejado comentarios que demuestran que aun no ha sido perdonado.

