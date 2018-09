¡Guerra de bodas! Prima del Príncipe Harry tendrá una boda más fabulosa que la de él

Muy pronto podremos ver una batalla campal de bodas en la familia real británica, pues la prima de los Príncipes William y Harry, la Princesa Eugenia, finalmente se casará con su prometido, Jack Brooksbank. El plan es superar por completo lo que sucedió en mayo, cuando el Príncipe Harry se unió por iglesia con la actriz y modelo americana Meghan Markle. Aquella unión de Harry y Meghan fue vista por millones de personas y es considerada como la boda del año, cosa que no es del todo agrado para Eugenia.

Princess Eugenie and Jack Brooksbank's wedding is quickly approaching! Here's what you need to know about their reception venue: https://t.co/A2V46yrqKR pic.twitter.com/oqDDDiVrP3

— TOWN&COUNTRY (@TandCmag) September 11, 2018