Gabriela Guzmán a la espera de resultados médicos para convertirse en madre

La presentadora ecuatoriana de televisión, Gabriela Guzmán, mejor conocida como La potra Guzmán, lleva ya algún tiempo levantand ciertos rumores de que se encuentra en la dulce espera, lo que ha causado cierta polémica.

La animadora de 37 años lleva ya 5 años viviendo junto a su pareja Fabricio García, y 8 meses de casados.

Recientemente, la presentadora respondió a un conocido programa de variedades la verdad sobre los rumores sobre sí estaría o no embarazada de su primer hijo.

"Oh dios mío, no todavía no puedo" indicó Guzmán, agregando: "No lo publico pero tuve un tratamiento en SOLCA por mi tiroides y tengo que esperar hasta el 19 de septiembre de este año, luego de eso si puedo" reveló.