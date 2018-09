¿Felicitaste a Meghan Markle por su cumpleaños? ¡Quizás recibas una carta de agradecimiento!

Meghan Markle acaba de enviar cartas formales de agradecimiento a todos los que le enviaron felicitaciones este año.

La duquesa de Sussex pasó una buena parte de su tiempo post cumpleaños escribiendo cartas de agradecimiento a mano a cientos de afortunados fanáticos que le desearon los mejores deseos en su día especial.

Masivos correos salieron desde el Palacio de Kensington hacía diversas partes del mundo, todos firmados personalmente por Meghan, así afirmó una fuente real.

Mientras que el mensaje dentro de la nota de agradecimiento sigue siendo un "misterio", el reportero real Omid Scobie compartió la tarjeta en Twitter. Y el frente presenta una hermosa foto de Meghan saludando a sus hordas de fanáticos.

A look at the latest “Thank You” card being sent out by Kensington Palace on behalf of Duchess Meghan to those who wished her a Happy Birthday🎂 pic.twitter.com/vgVlU6EJB8

— Omid Scobie (@scobie) September 11, 2018