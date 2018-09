La esposa de este reguetonero anunció su embarazo en redes

View this post on Instagram

Siempre he creído que Todo lo que sube en Oración baja a esta tierra en Bendición y es ahora donde Dios nuevamente nos mostró que sus promesas son siempre cumplidas. Y es que llegó lo que con tanto anhelo esperábamos. Ustedes fueron testigos de nuestra promesa de amor ante el altar y hoy queremos hacerlos parte de esta Gran Bendición, pues estamos viviendo una de las dichas mas grandes que Dios nos ha regalado: VAMOS A SER PADRES!!! 🎉 estamos en la espera de un/una 🐣 que desde ya nos trae locos de amor y que mamá y papá lo esperan con ansias. Esto es una demostración de que cuando estas cubierto bajo el manto de Dios todo obra para bien, todos tus planes se cumplen siempre en el momento que Dios así lo planifica para ti. Y con esto les anunciamos que La familia Cosculluela esta en la dulce espera!!!!! 😬🙏🙏❤❤👶 💝 🍼 Tu fuiste quién formó todo mi cuerpo; tu me formaste en el vientre de mi Madre. Te alabo porque es maravilloso lo que haz hecho. Salmo 139:13-15 Gracias a todo mi equipo que hizo realidad estas hermosas fotos el encargado mi querido @reneguillon 📸mi vestuario hermoso @biannacandelario_atelier 👗maquillaje mi amiga @johemakeupartist💄 mi peinado mi querido @carlosmartine08 todas esas hermosas flores gracias a @pamsurprise @Lovepetals.rd