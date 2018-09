El pronunciado escote de Selena Gómez que desató rumores de aumento de senos

Selena Gómez ha publicado en varias ocasiones fotos en las que demuestra sus atributos, pero ninguna como esta.

Y es que este domingo la cantante encendió las redes al publicar una serie de imágenes en la que aparece con un ajustado vestido negro y una cola alta, tomando un cóctel.

Lo que más llamó la atención de la imagen fue el pronunciado escote de la también actriz, que hizo suponer a muchos que se había operado para aumentarse el busto.

En la imagen, que obtuvo más de 10 millones de likes en solo horas, se leen comentarios como “wow que hermosa”, “es la reina”, “más hermosa que nunca”, “tiene senos nuevos”, y “me encantan sus nuevos senos”.

Sin embargo, más tarde, Selena publicó otra imagen en la que se ve un busto más pequeño que el que se apreciaba en su anterior foto.

Así que no sabemos si la intérprete de "Back To You" se operó o no, ya que hasta ahora no ha desmentido ni aceptado los rumores, y las imágenes que publicó no tenían texto. Lo cierto es que está hermosa y muy feliz disfrutando de ella misma y de sus divertidos días de soltería.

