10 reacciones del inicio de 'Like la leyenda', el 'remake' de 'Rebelde'

Corría el año 2006 cuando llegaron a la televisión mexicana los personajes de la telenovela 'Rebelde'. Anahí, Dulce María, Mayte Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chavez, salían como protagonistas de una historia que logró cautivar a los jóvenes, quizá porque para su época no había un producto que estuviera enfocado en ellos.

Luego de más de 10 años, 'Like la leyenda' se estrenó bajo la producción de Pedro Damián, quien promete entregar un producto igual de exitoso que 'Rebelde'. Por supuesto las comparaciones no se han hecho esperar y las reacciones en redes sociales tampoco. Aquí diez comentarios épicos del estreno de 'Like la leyenda'.

Lo sentimos, 'Rebelde' sí se ganó nuestro corazón.

El que no conoce a dios / a cualquier santo le reza. #LikeLaLeyenda pic.twitter.com/ZJIZEevkRD — Rakitic🎩 (@ms_camara21) September 11, 2018

¿Quién es quién en esta producción?

Antonia: La Mía borracha

Manuela: La Roberta lesbiana

Romina: La Lupita tarada

Ulises: El Miguel pendejo

Machu: La Vico drogadicta

Silverio: El Diego misógino

Claudio: El Giovanni argentino

Thiago: El Teo inentendible#likelaleyenda #RBD @horadlanovela @telenovelo @NovelaLounge — Dave Venusov (@Venusdenko) September 11, 2018

Christian Chávez es ahora profesor y nada, nos entró la vejez en un ojo.

Cuando todos los egresados del Elite Way School ahora son profesores de #LikeLaLeyenda pic.twitter.com/9Bv6HQFSz8 — Mark Falling (@marko_fest) September 11, 2018

Mia siempre será la reina, ese personaje parece haber sido diseñado para Anahí.

Leo gente diciendo que Machu es como Mia. Como se atreven? Más respeto por la reina por favor #LikeLaLeyenda pic.twitter.com/X6wfC5KDQN — Sara 💜 (@jenftcolin) September 11, 2018

Perdón, Mia y Miguel se lograron convertir en nuestros favoritos y NADA los superará.

Que clase de mala copia de Mía y Miguel fue eso 😂😂 Echale más coco tío pedro, esto sólo es un mal refrito. #LikeLaLeyenda pic.twitter.com/qS1hPeRY01 — S – C L A Z ⭐ (@BananaxCamila10) September 11, 2018

Las opiniones están divididas.

No me gusto #LikeLaLeyenda es como una #RosaDeGuadalupe extendida 😁 — Sebastian Jaramillo (@SebasJaramillob) September 11, 2018

Unos dicen que la música es en verdad buena.

Creo que lo unico que no me gustó fue la edición de la intro ¿quien la hizo? creo cualquiera de aqui pudo haberla hecho mejor (me refiero a las letras se ve de mala calidad) @pedrodamianof #LikeLaLeyenda — like la leyenda (@likemachu) September 11, 2018

Otros que esto es lo que en verdad pasó.

Los temas que aborda son actuales, así que las peticiones comenzaron.

Espero que Like hable del aborto// identidad de genero/ educacion sexual entre otros temas#LikeLaLeyenda — Keiko 🇯🇵🇦🇷// Clau is Argento❤ (@keikoxclaudio) September 11, 2018

Te recomendamos en video: