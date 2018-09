Premian a Anthony Bourdain con seis premios Emmy a tres meses de su suicidio

Fue apenas en junio de este año, cuando el mundo del entretenimiento se enfrentó a una de las más duras noticias de los últimos años, el suicidio del chef Anthony Bourdain. A tres meses de ese suceso, su legado ha sido reconocido con varias merecidas victorias en la más reciente edición de los Premios Emmy para sus renglones de Artes Creativas de 2018. La entrega se realizó en dos noches consecutivas entre el sábado 08 y domingo 09 de septiembre desde el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

The multi-Emmy-winning team from @PartsUnknownCNN takes a moment to honor their beloved leader @Bourdain at #EmmysArts. pic.twitter.com/np8KKFZqXI — Television Academy (@TelevisionAcad) September 10, 2018

Los premios fueron para la serie 'Anthony Bourdain: Parts Unknown' así como para su serie derivada en formato digital. Las categorías que se llevó incluyeron Edición de imágenes para un programa de no ficción, Mejor serie informativa o especial, Guión para programa de no ficción, Edición de sonido para un programa de no ficción y Mezcla de sonido para un programa de no ficción. Los premios que recibió el propio Anthony fueron por Guión de serie informativa o especial, así como Mejor miniserie Serie de no ficción o realidad por 'Anthony Bourdain: Explore Parts Unknown'. Nathan Thornburgh, productor ejecutivo, aceptó los premios con estas emotivas palabras:

"Lo único que pasa con esta pérdida es que no es solo nuestra, como si todos conocieran a ese tipo. Todo el mundo se hizo una selfie con él, pero lo más importante es que todos sintieron que les había hablado durante años y eso nos ayudó mucho a sentir que no estamos solos"