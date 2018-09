El emocionante papel de la hija de Carolina Arregui en producción de TVN

View this post on Instagram

Les presento a Victoria Quezada • 1983. Es mi primer personaje, y no puedo estar más feliz y honrada en interpretar el pasado de @carito_arregui , mi mamá. Gracias infinitas a todo el equipo por darme la maravillosa oportunidad de vivir y enamorarme de la actuación, por acogerme, ser un apoyo inmenso, y enseñarme cada día! Espero que disfruten de Amar a morir, la próxima vespertina de @tvn 🙌🏽💖🎭