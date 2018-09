¡Hermosa! Así luce la hija de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas a sus 15 años

Parece que fue ayer que los actores Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas anunciaron que serían padres. Pues en un parpadeo esa niña que los convirtió en mamá y papá ya llegó a los 15 años, se trata de su hija Carys, que los acompañó en la alfombra roja en la fiesta de la revista 'New Modern Swans' celebrada en el local Town & Country la noche de este domingo 09 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

Catherine Zeta-Jones and her daughter Carys both looking hot and showing off their legs. pic.twitter.com/7mrWBOY5MK

— haizlvr (@haizlvr) September 8, 2018