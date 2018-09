Estas son las mejores películas del 2018

El 2018 ha sido un gran año para los cinéfilos, la variedad de tramas, las propuestas modernas y arriesgadas han regalado un sinfín de cintas que vale la pena ver.

Los superhéroes han sido los grandes protagonistas, producciones cada vez más llenas de efectos especiales combinadas con historias increíbles han llenado la gran pantalla.

Black Panther, Avengers: Infinity War, Deadpool 2, Ant Man and the Wasp, Solo: A Star Wars Story, Incredibles 2, Teen Titans Go y Mission Imposible 6: Fallout, son las cintas que han puesto a los espectadores al borde de su asiento.

El suspenso ha dejado sin aliento a los fanáticos de este género, el filme A quiet place, que narra la historia de una familia que debe permanecer en silencio para salvar su vida ha generado furor.

You were never really here, puso de pie a quienes pudieron verla en su estreno en Cannes y las críticas la han catalogado como una de las mejores películas del año.

Para los que buscan brincar del susto, Hereditary promete pesadillas luego de ver esta alucinante historia de fantasmas y apariciones llena de tensión.

El género de comedia ha tomado todo un nuevo giro en 2018, guiones llenos de discursos inteligentes, sátira, humor negro e intensas actuaciones.

Muestra de ello son las cintas Sorry to bother you, Blindspotting y Blackkklansman, que tratan temas tan delicados como el racismo y asesinato con un toque de ironía.

Sin duda, el 2018 ha sido fructífero para el cine mundial y aunque aún falta para que se termine el año ya sabemos que podremos recordar las grandes historias que nos regaló.

Te recomendamos en video