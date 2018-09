El video que muestra la fuerte discusión entre Serena Williams y el árbitro que empañó su final en el Us Open

View this post on Instagram

¿Y quien dice que por ser reina no tengo derecho a pelear por lo que me corresponde? como una leona defenderé lo que no es justo! Esa es sin duda la enseñanza que me deja @serenawilliams una dura!! 👑💞 🇺🇸 And the one who says that for being a queen I don’t have right to fight for what fits to me? As a lioness I will defend what is not fair! This it is undoubtedly what @serenawilliams taught me 💪🏾 🇧🇷 Quem diz que por ser rainha não tenho o direito de lutar pelo que é meu? Como leoa vou defender o que não é justo! Isso aqui é o que me ensinou a @serenawilliams maravilhosa 💞 ______________________________________ #WomenEmpowerment #empoderamentofeminino #UnidasSomosMas #SerenaWilliams #StandForYourRights #AmazingWomen