Eiza González se consuela en su ex novio después de su ruptura con el actor de 17 años mayor que ella

عکسهای جدید جاش دوهامل هنرپیشه و مدل ۴۵ ساله امریکایی و همسر سابق فرگی خواننده مشهور در کنار دوست دخترش ایزا گونزالز که ۲۸ سالشه و هنرپیشه مکزیکی هستش دست در دست هم در یک مرکز خرید جاش و فرگی حدود ۵ ماه هستش که بطور رسمی از هم جدا شدن و جاش و ایزا گونزالز چند ماه پیش در مهمانی که جنیفر لوپز و الکس رودریگز ترتیب داده بودن با هم اشنا شدن #joshduhamel #eizagonzalez #mall #shopping