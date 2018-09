La reinvención de Edmundo Varas: Dejó los reality shows y lanzó nuevo emprendimiento

Pese a que lleva mucho tiempo alejado de la televisión, Edmundo Varas ha sabido reinventarse y recientemente sorprendió con un nuevo emprendimiento.

Es que el ex chico reality instaló una barbería en la comuna de San Bernardo llamada V&M, que lo tiene más feliz que nunca.

"Uno puede reinventarse. Yo siempre he tenido inquietud por los emprendimientos, algunos me han resultado, otros no. Pero el fracaso te lleva a crecer y adquirir experiencia", comentó a Las Últimas Noticias.

"Me gusta todo lo que tenga que ver con la moda, la belleza, las tendencias. Acá la idea es que vengan a embellecerse hombres, niños y tenemos precios (rebajados) para los adultos mayores", explicó.

Y eso no es todo, pues además de los clásicos servicios, ofrecen algunas de las tendencias más populares en el mundo masculino.

"Tenemos el ritual de las toallas calientes para cortarse la barba, que es algo súper vintage y consiste en ponerse toallas humedecidas en agua caliente en el rostro antes de afeitarse", dijo.

Y parece que su nuevo proyecto va con todo, ya que lanzaron su propia cuenta en Instagram "Barber Club V&M", en donde tienen poco más de 500 seguidores.

