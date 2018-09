Generalmente, los programas mañaneros en Latinoamérica no pasan de ser una plasta visual que hace que quienes no tengan más opción tengan que soportar y hasta disfrutar de un montón de chistes malos de presentadores sin gracia, grupos de música popular, concursos de mal gusto y juegos imbéciles en los que los participantes hacen su peor esfuerzo. Vale, que eso va en Colombia para "Muy buenos días", que fue el peor exponente del formato por años y también, en algo, para "Día a Día". Y como el formato es tan espantosamente aburrido y convencional, pues en Colombia no se puede pedir más. Y menos al "El desayuno". #CríticaTelevisiva "El desayuno", más de lo mismo pero más amable

Esto fue lo bueno, lo malo y lo feo del programa.

Lo bueno: Que cualquier cosa, cualquier cosa, sí, cualquier cosa, así sea la versión drogadicta de "My little Pony", así sean tres videos de Maluma en tutú y en cama con peluches parlanchines va a ser preferible a lo que era "Muy buenos días". Pero tampoco sería justa con Iván Lalinde y Yaneth Waldman. Se ven amables, con mejor energía que el calvo detestable de marras. Y lo que más adoro es la inclusión de Macla, mujer de talla grande, en un formato televisivo de Colombia de manera respetuosa y moderna, no la típica caricatura para hacer chistes baratos.

Lo malo: Por ahora, hay que ver si la dupla Lalinde- Waldman supera la bonhomía y en el formato integran cosas más innovadoras y así puedan generar rating y no aburrir al televidente.

Lo feo: Que el formato sea el mismo que el de la vez anterior, a excepción por el resumen de noticias. Pero hay que darle tiempo.

Conclusión: Si bien todo es preferible a Jota Mario, hay que darle tiempo al programa. Que puede resultar mejor – y lo es- con alguien tan amable como Yaneth Waldman y con Iván Lalinde, que siempre ha sido muy bueno en entretenimiento. Pero tiene que pasar de las buenas intenciones. #CríticaTelevisiva "El desayuno", más de lo mismo pero más amable

*Las opiniones de la columnista no son las mismas del portal*

