Betsy Camino publica misteriosa imagen y levanta sospechas sobre supuesto romance con Arturo Vidal

El pasado viernes, Francisca García-Huidobro, sorprendió a todos al afirmar en Primer Plano que Arturo Vidal estaría separado de su esposa María Teresa Matus.

"Ustedes creen que a nuestro Arturo Vidal alguien le puede decir ‘¿me puedes mandar el GPS si estás en Barcelona?’", dijo Julio César Rodríguez.

"Es que no lo mandó y por eso está separado. ¿O no?", respondió Francisca antes de disculparse "¡Se me salió! ¡Perdón!", dijo.

Desde entonces, han surgido una serie de rumores sobre el futbolista, incluyendo que tendría un romance con la reina de Viña 2018, Betsy Camino.

Un rumor que se ha intensificado con el pasar de los días y especialmente con una publicación de la modelo en Instagram, en donde dedicó un misterioso corazón a un tal "V".

"Los envidiosos dirán q es photoshop!!! PD (mi 💖 solo para ti V )", escribió junto a una imagen en la que aparece junto al reggaetonero Arcangel.

Y es que si bien los rumores sobre el supuesto quiebre del matrimonio se arrastran desde hace meses, ninguno de los involucrados se ha manifestado al respecto.

Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que los propios seguidores de la modelo saquen sus conclusiones. Algo que ha quedado reflejado en los comentarios de la imagen.

