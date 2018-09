Culpar a Ariana Grande por todo lo que le pasó a Mac Miller es una muestra de lo cruel que es la sociedad

El rapero estadounidense Mac Miller fue hallado muerto en su casa de San Fernando Valley el viernes por la tarde. Tenía 26 años y aunque tenía su propia carrera consolidada, su nombre saltó a los encabezados principales de espectáculos con la relación sentimental que tuvo por dos años con Ariana Grande.

Mac Miller y Ariana Grande fueron pareja de septiembre de 2016 a mayo de 2018, tres años después de que colaboraran en el exitoso single de la cantante, titulado "The Way". Durante ese tiempo, se dejaban ver juntos de forma regular y aunque casi no había evidencia de su relación en redes sociales, eran la pareja adolescente del momento.

Miller fue de los primeros que salió a apoyar a Ariana tras el atentado que se llevó a cabo durante un concierto, en Manchester, el año pasado y con ello, demostraron que estarían juntos en los peores momentos.

Sin embargo, la pareja sorprendió a sus seguidores cuando anunciaron su ruptura a principios de este año y poco después, la cantante presentó a su nuevo novio, Pete Davidson, con quien presuntamente se comprometió. En aquel entonces, muchos señalaron a la artista por haber comenzado su nueva relación enseguida de haber terminado con Miller. Pero ella dejó claro que nunca se trató de una relación sana y que si terminó con Miller fue porque sus adicciones se salieron de control.

Horas después de que el rapero fuera encontrado muerto, los trolls de Internet comenzaron a acosar a Ariana Grande, quien optó por desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram.

Los fanáticos de Miller parecieron perseguir al cantante, culpándola por su muerte. Comentarios similares, incluidas amenazas de muerte, aparecieron en Twitter.

“Sinceramente, deberías sentir vergüenza”, “Deberías haberlo ayudado”, “Ella sólo se preocupa por su éxito y su dinero”, “Pensaba que Ariana Grande era buena persona pero ahora veo que no”, fueron algunos de los mensajes que circularon en Internet en contra de la cantante

Mac Miller y Ariana Grande se separaron a principio de 2018, pero la cantante expresó que mantenía un amor incondicional por él a pesar de todo. tras la separación, ella misma publicó que todavía era un "gran amigo" y que quería "tenerlo para siempre". Incluso en una ocasión, luego de que Miller fuera arrestado por conducir en estado inconveniente, Ariana le escribió que "por favor se cuidara".

En aquella ocasión, una oleada similar de odio se dirigió hacia ella, quien respondió a todos los comentarios con una nota que lamentaba el pensamiento tan misógino que los fans del rapero estaban demostrando.

"Me he preocupado por él y he intentado apoyar su sobriedad. Por supuesto que no viví lo difícil o aterrador mientras sucedía, pero lo sentí. Continuaré rezando desde el fondo de mi corazón para que lo entiendan todo y que cualquier mujer en esta posición también lo haga".

Claro, culpar a Ariana por las adicciones o la muerte de Miller no es más que sexista, cruel e injusto.

"No soy ninguna niñera o mamá y ninguna mujer debe sentir que así debe ser. Me preocupé por él e intenté apoyarlo. Recé por su estabilidad por años (y seguiré haciéndolo) pero culpar o señalar a una mujer por la incapacidad de un hombre para mantenerse ecuánime es un gran problema. Por favor, deténganse", escribió Ariana en un tuit en mayo, 2018.

Algunos opinan que es terrible que los encabezados nombren a al rapero como "el ex novio muerto de Ariana Grande" siendo que tiene su propia carrera y éxito, pero nadie dice nada sobre aquellos que dicen que "sus problemas se desataron después de que ella lo dejó". La intérprete aún no ha pronunciado nada al respecto sobre la muerte de Miller, pero no tiene ninguna obligación de hacerlo.

Ariana Grande creció con ansiedad, pero en poco tiempo ha sido humillada por cómo se viste o canta; tiene un trastorno de estrés postraumático por un ataque terrorista, por el cual incluso fue culpada; ha sido agredido sexualmente en diversas ocasiones, incluyendo por las miradas incómodas de Bill Clinton y los toqueteos de un pastor. Ahora es culpada por la muerte de un ex novio. ¿Qué tan mal está todo esto?

La muerte de alguien no tiene que ser motivo de pelea de sexos ni de machismo ni ninguna clase de toxicidad. La muerte de Miller ha tomado un significado aún más triste porque la gente está más enfocada en culpar y atacar a Ariana Grande que en llorarlo o aplaudir lo que él hizo con su talento.

