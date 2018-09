Esto era lo que pensaba Mac Miller del repentino compromiso de Ariana Grande con Pete Davidson

View this post on Instagram

#Macmiller 🙏🏻 😇 멋있고 랩잘하고 찾아듣고했는데 너무 안타까운 소식이네… 인간은 젊었을때 모른다합니다 늙어가는줄 …. 젊음을 즐기며 힘든일도있겠지만 절제는 필요하다 생각합니다 👊🏻 R.I.P