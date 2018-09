Prepara los pañuelos porque 'Coco' estará de regreso en los cines mexicanos

Como siempre -y como nunca- Disney Pixar se lució con Coco. Sin duda se trató de una obra maestra que terminó conmoviendo al mundo entero, partiendo de la belleza de la cultura mexicana.

Quizá hacía mucho tiempo que una película no hacía llorar tanto a la audiencia de principio a fin. Y es que con Coco pasa algo muy extraño: no necesitas ser mexicano para entender el valor que transmite la historia.

Aunque claro, a los mexicanos terminó por partirnos el alma la historia de Miguel, su abuelita y celebración del Día de Muertos por el gran significado cultural que tiene en nosotros. ¡No hay un sólo detalle que falle, al contrario, se agradece que haya un exceso de ellos!. Desde ña textura de la flor de cempasúchitl hasta la calidez que emana de la luz de las velas en el altar de muertos.

Era obvio que Disney conseguiría enganchar con esta nueva historia pero nadie esperaba que el mundo entero sintiera lo mismo que un mexicano. Ni siquiera hay necesidad de explicarle a un extranjero lo que ocurre en la película. Queda muy claro por qué fue la ganadora absoluta de los premios Oscar 2018, ¿verdad?

Por si te quedaste con ganas de ver esta gloriosa cinta animada en pantalla grande, debes saber que estará de regreso en México a partir del 26 de octubre y hasta el 1 de noviembre en todos los cines del país. Así que aunque sólo estará disponible por una semana, es una gran oportunidad para verla y llorar de nuevo.

Cabe mencionar (si no la has visto porque sigues escéptica o algo) que aunque es una cinta muy colorida y atractiva para niños, tiene elementos que son mucho mejor valorados por los adultos, como lo es la familia o la pérdida de un ser querido de una manera en que un niño quizá aún no asimila. Tranquila, no es para nada algo deprimente o cruel, al contrario, te tocará las fibras más profundas de tu corazón.

Además claro que te encantará captar personajes de la historia y la cultura mexicana como Frida Kahlo, Jorge Negrete, Pedro Infante, María Félix y Cantinflas, representados de una manera única.

