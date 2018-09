Cardi B le lanza un zapato a Nicki Minaj en el New York Fashion Week y se desata una guerra

Es conocido en el mundo del espectáculo que las raperas Cardi B y Nicki Minaj son archienemigas. la rivalidad parece haber llegado a su punto máximo con una acalorada pelea.

A la cantante Cardi B parece no haberle importado el glamour que representa la semana de la moda en Nueva York y se abalanzó contra Minaj en un fuerte altercado.

El portal de espectáculos TMZ ha mostrado las imágenes en las que se ve al equipo de seguridad de ambas artistas tratando de controlar la tensa situación.



Todo parece indicar que fue Cardi B quien inició la pelea insultando a Minaj, quien trata de protegerse mientras Cardi le lanza uno de sus zapatos.

Aunque Minaj parece no haber respondido al ataque, Cardi B si salió con un golpe en su cabeza que según los testigos es producto de un codazo de uno de los efectivos de seguridad de su rival.

A pesar de que fueron separadas y la tensa situación no pasó a mayores, Cardi B no se quedó con la ofensa y decidió volver a atacar a Nicki, esta vez en las redes sociales.

"He dejado pasar demasiada mier**. Te he dejado insultarme a mis espaldas, mentir sobre mi… Pero en cuanto mencionas a mi hija, das tu aprobación a ciertos comentarios sobre mi faceta de madre o haces tus propios comentarios sobre mi capacidad para cuidar a mi hija, entonces se me acaba la paciencia", escribió Cardi en Instagram.