Ricardo Vergara se despidió de Franco con emotivo mensaje

View this post on Instagram

Gracias por esta tremenda experiencia! 🙏 y a todos mis colegas amigos y equipo de VO, en especial a estas dos tremendas, bellas y talentosas mujeres con las que compartí por mas de un año!!! 💚🧡❤️ @maritagarcia8 @vivianarodriguezdreckmann adiós mi querido Franco Soto 🏍 #verdadesocultas