Pangal Andrade tras ser vinculado con Mayte Rodríguez: "Yo no quiero que todo Chile me odie"

A nadie le gusta ser involucrado en rumores que no son ciertos y Pangal Andrade no es la excepción. Es que el ex chico reality fue vinculado con Mayte Rodríguez sólo horas después de haberse conocido la ruptura con Alexis Sánchez.

Una situación que no le gustó nada y que negó completamente a Michael Roldán, panelista del programa "Intrusos" de La Red.

"Negó cualquier tipo de relación, si quiera de amistad", dijo el periodista sobre la conversación que tuvo con Pangal Andrade.

Y es que de acuerdo con las informaciones, el rumor habría surgido por un evento en el que ambos coincidieron debido a que son embajadores de importantes marcas.

Más allá de eso, el aventurero aseguró que no tiene nada que ver con la ahora ex del delantero del Manchester United.

"No tengo nada que ver en la relación o término de Mayte (…) Me están haciendo un daño, porque en este minuto cualquier persona pasa a ser enemigo de Alexis Sánchez, yo no quiero que todo Chile me odie, siendo que no tengo nada que ver", dijo Michael sobre su charla con Pangal.

Pero eso no fue todo, pues al parecer Pangal se mostró molesto ante la cantidad de romances que le han adjudicado en el último tiempo.

"No tengo nada que ver, por favor dejen de colgarme romances que no existen", dijo.

